الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر: ولي العهد أراد شيئًا فريدًا لم يسبق له مثيل

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع مغاربة أوروبا يغادرون فرنسا وإسبانيا للتنافس في عطر الكلام بالرياض إطلاق اسم ليونيل ميسي على ملعب تدريبات منتخب الأرجنتين تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في نيبال وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم الدراسة عن بُعد غدًا في النماص والطائف تعليم الرياض يستغني عن 87 مبنى مستأجرًا خالد الفراج يقلد جراح القلب
أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر السيد جون باقانو، أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لا يريدنا أن نقلد أحدًا، ويريد شيئًا فريدًا لم يسبق له مثيل.
قانون سعودي جديد: لا للتقليد
الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر: الأمير محمد بن سلمان لايريدنا أن نقلد أحداً..ويريد شيئاً فريداً لم يسبق له مثيل@Ojeraisy#حكاية_وعد
#MBC1#رمضان_يجمعنا
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/l5D4gQ2rPf pic.twitter.com/JMjGsMFTq4
— MBC1 (@mbc1) March 25, 2023
وأضاف السيد جون باقانو لبرنامج “حكاية وعد”، “لم يكن ولي العهد يريدنا أن نقلد أحدًا أراد أن نصنع شيئًا فريدًا لم يسبق له مثيل من قبل في العالم أجمع”.
وتابع “أراد ولي العهد صنع شيء يمكن التعرف عليه على الفور على أنه المملكة العربية السعودية، لذا في اللحظة التي تنزل فيها من الطائرة وتصل إلى منتجعاتنا ستعلم أنك كنت في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “لن تخلط بينه وبين جزر المالديف أو دبي أو أي مكان آخر، كان يجب أن يكون من جوهر المملكة العربية السعودية، وهذا ما عملنا عليه بجد، منذ ذلك الاجتماع الأول لمحاولة تنفيذه”.
نماذج مرفوضة لجميع نتائج المسابقات العالمية للتصاميم الخاصة بمشروع السودة
ما هو التصميم الذي يريده ولي العهد في عسير ؟!@Ojeraisy#حكاية_وعد
#MBC1#رمضان_يجمعنا
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/l5D4gQ2rPf pic.twitter.com/onwsKEmMpo
— MBC1 (@mbc1) March 25, 2023