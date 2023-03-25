الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر: ولي العهد أراد شيئًا فريدًا لم يسبق له مثيل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر السيد جون باقانو، أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لا يريدنا أن نقلد أحدًا، ويريد شيئًا فريدًا لم يسبق له مثيل.

قانون سعودي جديد: لا للتقليد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر: الأمير محمد بن سلمان لايريدنا أن نقلد أحداً..ويريد شيئاً فريداً لم يسبق له مثيل@Ojeraisy#حكاية_وعد

#MBC1#رمضان_يجمعنا

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شيء فريد في العالم

وأضاف السيد جون باقانو لبرنامج “حكاية وعد”، “لم يكن ولي العهد يريدنا أن نقلد أحدًا أراد أن نصنع شيئًا فريدًا لم يسبق له مثيل من قبل في العالم أجمع”.

وتابع “أراد ولي العهد صنع شيء يمكن التعرف عليه على الفور على أنه المملكة العربية السعودية، لذا في اللحظة التي تنزل فيها من الطائرة وتصل إلى منتجعاتنا ستعلم أنك كنت في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “لن تخلط بينه وبين جزر المالديف أو دبي أو أي مكان آخر، كان يجب أن يكون من جوهر المملكة العربية السعودية، وهذا ما عملنا عليه بجد، منذ ذلك الاجتماع الأول لمحاولة تنفيذه”.