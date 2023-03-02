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بعد تأجيلها بسبب عطل

الرائد سلطان النيادي يبدأ رحلته إلى الفضاء

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
الرائد سلطان النيادي يبدأ رحلته إلى الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق فريق “كرو-6″، اليوم الخميس، في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية، بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

مرحلة التأجيل

وبعد أن تأجلت مرحلة الانطلاق في السابع والعشرين من فبراير الماضي بسبب عطل في المعدات الأرضية بمجمع جون كينيدي للفضاء، أعلنت “ناسا” أن مرحلة الانطلاق ستتم في الثاني من مارس، في تمام الساعة التاسعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت الإمارات.

وسيخوض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.

وسيشارك النيادي بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

الاستعداد للمهمة

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس الأربعاء، أن جميع الأنظمة تبدو بحالة جيدة لإطلاق مهمة “كرو- 6″، مضيفا أن حالة الطقس ملائمة بنسبة 95 في المئة للإطلاق، وتستمر فرق العمل بمراقبتها.

وكان النيادي قد صرّح لدى وصوله إلى مركز كينيدي للفضاء الأربعاء الماضي: “يشرفني التواجد هنا قبل أيام قليلة من إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية كما يشرفني الوقوف في نفس المكان الذي انطلق منه أول رائد فضاء هبط على سطح القمر”.

البرنامج الإماراتي للفضاء

وأضاف: “عقب نجاح أول مهمة إماراتية إلى الفضاء في عام 2019 حينما انطلق زميلي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية شعرنا بالحماس والفخر في الإمارات والمنطقة. وستسهم هذه المهمة التي ستمتد لـ 6 أشهر على تعزيز تطور برنامجنا الفضائي ونأمل في تنفيذها بنجاح بالتعاون مع طاقم المهمة والعودة مجددا لتحقيق جميع الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقا”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتابع سلطان: “أشكر قيادتنا وجميع من يدعمنا في التحضير لهذه المهمة بما في ذلك المدربين، ووكالات الفضاء، وبشكل خاص عائلتي، وزملائي. نحن جاهزون على الصعيد البدني، والذهني، والتقني لخوض هذه المهمة التي نريد من خلالها تقديم معارف جديدة، وتعزيز شغف استكشاف الفضاء”.

وينقل مركز محمد بن راشد للفضاء البث المباشر لأطول مهمة عربية إلى الفضاء.

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