الرائد والاتفاق يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تعادل الرائد ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الرائد ضد الاتفاق المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، وظهر الفريق الريداوي بشكل أفضل وضغط بقوة، بحثًا عن هز الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الريداوي، سددها المغربي محمد فوزير بنجاح عند الدقيقة 22، ليضغط الفريقان بقوة أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن ظهر الدفاع بشكل متماسك.

وواصل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق المتبقية، قبل أن ينجح كوايسون في تسجيل التعادل بالوقت بدل الضائع بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الرائد ضد الاتفاق بنتيجة 1-1.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز الـ12.