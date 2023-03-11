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في الجولة الـ20 من دوري روشن

الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في العدالة

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في العدالة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا ثمينًا على مضيفه العدالة بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الرائد ينتفض بثلاثية

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم رائد التحدي بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة نجح اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في إحراز الهدف الثاني عبر ركلة جزاء في الدقيقة الـ86، ثم سجل اللاعب منصور فاز البيشي الهدف الثالث لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ97.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد الرائد 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العدالة عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر في ترتيب دوري روشن.

يذكر أن ضمك كان هزم الطائي بنتيجة 3-1 اليوم، قبل انطلاق مباراة الرائد والعدالة.

الرائد والعدالة

نتائج الجولة العشرين

وكانت مباراتا أمس الجمعة في دوري روشن، انتهتا بالتعادل بين ناديي أبها والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الهلال على نادي التعاون برباعية دون رد.

بينما في مباريات أول أمس، تعادل الاتفاق مع الوحدة بهدف لكل فريق، وفاز الباطن على الخليج بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد، وفاز الشباب على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.

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