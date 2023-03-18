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في الجولة الـ21 من دوري روشن

الرائد يُباغت الشباب بثنائية في الشوط الأول

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
الرائد يُباغت الشباب بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن.

ونجح اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ25، ثم أضاف اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني بالدقيقة الـ37.

الشباب يبحث عن الصعود للوصافة

وقبل مباراة اليوم بين الفريقين، يتواجد الرائد في المركز التاسع، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الليث في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

جوليو تفاريس - الشباب والرائد

ويبحث الليث عن الفوز والوصول للنقطة رقم 46 لمنافسة نادي النصر على الوصافة، في حال خسارة النصر أمام نادي أبها اليوم.

وكان الليث فاز على نادي الفيحاء في الجولة العشرين بثلاثية مقابل هدفين، الخميس قبل الماضي، بينما فاز الرائد على العدالة بثلاثية دون رد في الجولة الـ20 السبت الماضي.

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