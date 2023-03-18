الرائد يُباغت الشباب بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن.

هدددددف!⚽️

د37" ميتريتا يضاعف النتيجة للرائد 🔥

الرائد 2 × 0 الشباب#الرائد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/H786DNwzFO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

ونجح اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ25، ثم أضاف اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني بالدقيقة الـ37.

الشباب يبحث عن الصعود للوصافة

وقبل مباراة اليوم بين الفريقين، يتواجد الرائد في المركز التاسع، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الليث في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

ويبحث الليث عن الفوز والوصول للنقطة رقم 46 لمنافسة نادي النصر على الوصافة، في حال خسارة النصر أمام نادي أبها اليوم.

وكان الليث فاز على نادي الفيحاء في الجولة العشرين بثلاثية مقابل هدفين، الخميس قبل الماضي، بينما فاز الرائد على العدالة بثلاثية دون رد في الجولة الـ20 السبت الماضي.