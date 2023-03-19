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ضمن منافسات دوري روشن

الرائد يُعاني بعد التقدم بالنتيجة هذا الموسم

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
الرائد يُعاني بعد التقدم بالنتيجة هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الحفاظ على تقدمه في النتيجة للمرة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

معاناة الرائد مستمرة

ولعب الرائد ضد الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بثنائية، ولكن نجح الليوث في تسجيل هدفين، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يتقدم فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ويفشل في تحقيق الفوز، حيث سبق وتكرر الأمر ذاته ضد أبها في الجولة الأولى، وتقدم بهدف، قبل أن يخسر بثنائية.

الرائد والشباب
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

ونجح الفريق الريداوي في التقدم على النصر بهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة، ولكن انتهت المباراة بخسارته بنتيجة 4\2، كما تقدم على الفيحاء في الجولة الـ13، قبل أن يخسر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم الفريق الريداوي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الـ17، ولكن انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2، لتستمر معاناته في دوري روشن السعودي بعد التقدم، ويتعادل مع الشباب.

الرائد ضد الشباب
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

الفريق في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 4 مرات، وخسر 10 مواجهات.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl
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