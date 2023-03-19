الرائد يُعاني بعد التقدم بالنتيجة هذا الموسم

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الحفاظ على تقدمه في النتيجة للمرة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

معاناة الرائد مستمرة

ولعب الرائد ضد الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بثنائية، ولكن نجح الليوث في تسجيل هدفين، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يتقدم فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ويفشل في تحقيق الفوز، حيث سبق وتكرر الأمر ذاته ضد أبها في الجولة الأولى، وتقدم بهدف، قبل أن يخسر بثنائية.

ونجح الفريق الريداوي في التقدم على النصر بهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة، ولكن انتهت المباراة بخسارته بنتيجة 4\2، كما تقدم على الفيحاء في الجولة الـ13، قبل أن يخسر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم الفريق الريداوي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الـ17، ولكن انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2، لتستمر معاناته في دوري روشن السعودي بعد التقدم، ويتعادل مع الشباب.

الفريق في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 4 مرات، وخسر 10 مواجهات.