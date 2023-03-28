أكد المعلق الرياضي علي داوود أن اللاعب والناقد والمحلل الرياضي الراحل مدني رحيمي كان نموذجًا للرياضي المتكامل، مضيفًا “فعندما نتحدث عن اسمه فنحن نتحدث عن رياضي كلاعب ورياضي كإعلامي ورياضي كإداري”.

المعلق الرياضي علي داوود: الراحل الدكتور "مدني رحيمي" كان نموذج للرياضي المتكامل، ورغم عشقه للاتحاد لم يسعى للتقليل من شأن الأندية الأخرى@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/5h9X2nQgz9 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 28, 2023

حب الاتحاد

وأضاف داوود خلال برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه برحيله فقدت الساحة الرياضية نموذجًا للرياضي المتكامل، الذي مارس وأدار وحلل في الإعلام.

وأشار إلى أنه كان مؤمنًا بنادي الاتحاد بشكل كبير، ورغم عشقه لهذا النادي فلم يسعَ للتقليل من شأن الأندية الأخرى.

ولفت إلى أن الراحل مدني لم يخسر أحدًا في حياته بسبب الخلاف في الميول، لذلك فكل الناس تحبه حتى الآن، حيث لم يخسر صديقًا من أجل أي خلاف فكان يضحك عند الاختلاف من أجل إقناع الآخرين برأيه.

دور نفسي

من جانبه، أكد الناقد الرياضي محمد الكبيري أن الراحل مدني رحيمي كان له دور نفسي كبير على اللاعبين والفرق المنافسة بتصريحاته.

الناقد الرياضي محمد الكبيري: الراحل "مدني رحيمي" كان له دور نفسي كبير على اللاعبين والفرق المنافسة بتصريحاته@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/34XNRRaQVR — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 28, 2023

وأضاف الكبيري أن رحيمي كان يدخل في جدال مع الحكام، حيث كان يحدون من حركته على مقعد البدلاء.