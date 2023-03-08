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أكثر من 70 دولة ستشارك في منتدى الرياض الدولي

الربيعة: إعلان مبادرة إنشاء مدينة لوجيستية إنسانية بالسعودية قريبًا

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
الربيعة: إعلان مبادرة إنشاء مدينة لوجيستية إنسانية بالسعودية قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة، إنه سيتم الإعلان عن مبادرة لإنشاء مدينة لوجستية مخصصة للعمل الإنساني قريبًا في المملكة.

وأضاف الربيعة خلال لقائه ببرنامج “في العلن”، المذاع على “السعودية”، أن أكثر من 70 دولة ستشارك في منتدى الرياض الدولي الإنساني، الذي أصبح وجهة لخبراء العمل الإنساني، فقد استطاع مركز الملك سلمان الوصول لـ 90 دولة رغم التحديات والمعوقات.

العمل الإغاثي السعودي

وعن الدور الإغاثي، أوضح الربيعي أنه ليس من المستغرب سرعة استجابة المملكة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، لافتًا إلى وجود إدارات مختصة بالاستجابة العاجلة ورصد الكوارث.

وأكد الربيعي أن العمل الإغاثي يجب أن يكون منظماً ومنسقاً، لأن العمل الإنساني لا يحصد النتائج المرجوة منه، موضحًا أن مساعدات الإغاثة إلى سوريا تتم من خلال شركاء مرخصين في الداخل.

وأوضح الربيعة أن المتطوعين في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا يعملون بدون مقابل، مؤكدًا أن المملكة عندما تعلن عن مساعداتها فهي تنفذها بالفعل وهو ما يميز العمل الإغاثي السعودي.

شفافية التبرعات

وأشار الربيعة إلى أن تنظيم وتوحيد عملية التبرعات تخدم الدولة والمتبرع، بينما التبرعات الأحادية قد تؤثر على الشفافية وإيصال المال لمكانه الصحيح، وهو ما يميز مركز الملك سلمان للإغاثة فلديه نظام شفافية وتتبع وشراكة مع الجهات المالية المعتمدة.

 

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