الربيعة: إعلان مبادرة إنشاء مدينة لوجيستية إنسانية بالسعودية قريبًا إحالة جانيين إلى النيابة العامة لتورطهما في جرائم سرقة وسلب تطوير أسوارة ذكية تتنبأ بالنوبة القلبية في دقائق ساسكو تربح 89.71 مليون ريال في 2022 بزيادة 76.45% نساء سعوديات مصدر فخر المملكة باليوم العالمي للمرأة الكثيري القابضة تبدأ طرح صكوك سلسلة الإصدار الأولى المقومة بالريال 12 مارس شاهد.. بنات رونالدو يتحدثن العربية في السعودية انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية الدولار يصل لأعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية الداخلية تحتفي بـ المرأة السعودية: إنجازات متتالية وطموحات لا محدودة
قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة، إنه سيتم الإعلان عن مبادرة لإنشاء مدينة لوجستية مخصصة للعمل الإنساني قريبًا في المملكة.
#فيديو_ملخص | "قريبًا سيتم الإعلان عن مبادرة لإنشاء مدينة لوجستية مخصصة للعمل الإنساني في المملكة" المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة خلال لقائه ببرنامج في العلن. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) March 8, 2023
وأضاف الربيعة خلال لقائه ببرنامج “في العلن”، المذاع على “السعودية”، أن أكثر من 70 دولة ستشارك في منتدى الرياض الدولي الإنساني، الذي أصبح وجهة لخبراء العمل الإنساني، فقد استطاع مركز الملك سلمان الوصول لـ 90 دولة رغم التحديات والمعوقات.
وعن الدور الإغاثي، أوضح الربيعي أنه ليس من المستغرب سرعة استجابة المملكة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، لافتًا إلى وجود إدارات مختصة بالاستجابة العاجلة ورصد الكوارث.
وأكد الربيعي أن العمل الإغاثي يجب أن يكون منظماً ومنسقاً، لأن العمل الإنساني لا يحصد النتائج المرجوة منه، موضحًا أن مساعدات الإغاثة إلى سوريا تتم من خلال شركاء مرخصين في الداخل.
وأوضح الربيعة أن المتطوعين في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا يعملون بدون مقابل، مؤكدًا أن المملكة عندما تعلن عن مساعداتها فهي تنفذها بالفعل وهو ما يميز العمل الإغاثي السعودي.
وأشار الربيعة إلى أن تنظيم وتوحيد عملية التبرعات تخدم الدولة والمتبرع، بينما التبرعات الأحادية قد تؤثر على الشفافية وإيصال المال لمكانه الصحيح، وهو ما يميز مركز الملك سلمان للإغاثة فلديه نظام شفافية وتتبع وشراكة مع الجهات المالية المعتمدة.