الرسالة الأخيرة لمنفذة مذبحة المدرسة الابتدائية الأمريكية

تعرضت مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة، إلى هجوم مسلح أدى إلى مقتل 3 أطفال و3 بالغين على الأقل، وتم الكشف عن هوية منفذة الهجوم.

طالبة سابقة في المدرسة

وحددت الشرطة منفذة الجريمة التي هاجمت الطلاب والمدرسين في مدرسة العهد في ناشفيل بولاية تينيسي، أمس الاثنين، وقالت الشرطة الأمريكية إن منفذة الجريمة المروعة هي أودري هيل البالغة من العمر 28 عامًا.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها كانت طالبة في المدرسة، وتخرجت هيل من كلية Nossi للفنون والتصميم في ناشفيل في عام 2022، وكانت تعمل كرسامة ومصممة جرافيك.

الرسالة الأخيرة

وقال متحدث باسم الشرطة لـABC News إن هيل مسجلة عند الولادة على أنها أنثى، إلا أنها على حساباتها في وسائل التواصل تشير إلى نفسها بضمير هو وليس هي، وتشير إلى نفسها باسم آيدن.

وكشفت أفيرينا باتون، إحدى صديقات هيل من مقاعد الدراسة عن آخر رسالة تلقتها من منفذة الهجوم عبر موقع “إنستغرام”.

الرغبة في الانتحار

وقال هيل في الرسالة إنها تخطط للموت منتحرة، وأن صديقتها ستقرأ وتشاهد ذلك في الأخبار، وأنها ستراها مرة أخرى في حياة أخرى. كما تحدثت عن عدم الرغبة في العيش والحاجة إلى الموت.

وكتبت هيل: “في يوم من الأيام سيكون هذا أكثر منطقية. لقد تركت ورائي أدلة كافية. لكن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث”.

وقالت صديقتها باتون تعليقًا على الرسالة: “حاولت مواساتها وتشجيعها ومن ثم تواصلت مع خط المساعدة في منع الانتحار بعد أن تلقيت تعليمات من والدي في الساعة 10:08 صباحًا، أن أودري تحدثت مع الآخرين أن لديها ميولًا انتحارية”.