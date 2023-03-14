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بضخ الأموال عبر شركات القطاع الخاص لمواكبة النهضة

الرميان: نستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع المحلية

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
الرميان: نستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع المحلية
المواطن - فريق التحرير

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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، حرص الصندوق على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الأهم والداعم للصندوق وداعم مسيرة الاقتصاد المزدهر  في المملكة، وذلك عبر استراتيجيته بضخ نحو تريليون ريال في المشاريع الجديدة المحلية.

اهتمام ولي العهد

وأوضح الرميان خلال حديثه بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أولى اهتمامًا كبيرًا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص للناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً

وأضاف أن الصندوق وضع استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعاً استراتيجياً بالمملكة، تم من خلالها وضع آليات لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد لتلك القطاعات، ومنها في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، حيث قدمت شركة روشن فرصًا للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها لمطوريها العقاريين للمساهمة في بناء مشاريع سكنية بأفضل المعايير.

وأشار الرميان إلى أن الصندوق قام بالاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وجعلها قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجيهات.

استثمارات الصندوق

ولفت الرميان إلى أن استثمارات الصندوق بلغت نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية للمقاولات عبر زيادة رأسمال الشركات بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في التشييد والبناء، حيث يستهدف الصندوق من خلال استراتيجية ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة المحلية.

وأوضح الرميان أن هدف استراتيجية صندوق الاستثمارات إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع المملكة، والمساهمة في تطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية والقياد بدراسة الطلب المتوقع للمشاريع بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

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