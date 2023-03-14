الرميان: نستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع المحلية

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، حرص الصندوق على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الأهم والداعم للصندوق وداعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة، وذلك عبر استراتيجيته بضخ نحو تريليون ريال في المشاريع الجديدة المحلية.

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: القطاع الخاص شريك للصندوق في دعم وتنمية اقتصاد المملكة#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/eZBeZmkZAM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

اهتمام ولي العهد

وأوضح الرميان خلال حديثه بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أولى اهتمامًا كبيرًا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص للناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً

وأضاف أن الصندوق وضع استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعاً استراتيجياً بالمملكة، تم من خلالها وضع آليات لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد لتلك القطاعات، ومنها في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، حيث قدمت شركة روشن فرصًا للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها لمطوريها العقاريين للمساهمة في بناء مشاريع سكنية بأفضل المعايير.

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: وضعنا استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعا في المملكة#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/tVdFBh6aNu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

وأشار الرميان إلى أن الصندوق قام بالاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وجعلها قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجيهات.

استثمارات الصندوق

ولفت الرميان إلى أن استثمارات الصندوق بلغت نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية للمقاولات عبر زيادة رأسمال الشركات بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في التشييد والبناء، حيث يستهدف الصندوق من خلال استراتيجية ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة المحلية.

فيديو | الرميان: استثمارات الصندوق بلغت نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية للمقاولات #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/nELzQxRFJo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

وأوضح الرميان أن هدف استراتيجية صندوق الاستثمارات إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع المملكة، والمساهمة في تطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية والقياد بدراسة الطلب المتوقع للمشاريع بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.