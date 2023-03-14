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أول معرض متخصص في المنتجات التركية

الرياض تستضيف ترك إكسبو 2023 الأحد المقبل

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
الرياض تستضيف ترك إكسبو 2023 الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف الرياض، الأحد المقبل، أول معرض للمنتجات التصديرية التركية (ترك إكسبو 2023)، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري بمشاركة نحو 150 شركة تركية، وبرعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ونظيره التركي محمد موش.

منتجات المعرض

ويقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لأول مرة بالمملكة، وسيضم في جنباته الكثير من المنتجات التقنية الصناعية، ومنتجات الجمال والتنظيف، والمنتجات المنزلية والأثاث، ومنتجات التعبئة والتغليف، ومنتجات الأزياء، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء، والأدوية والمنتجات الطبية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

ويعد المعرض الذي من المتوقع أن يزوره أكثر من سبعة آلاف زائر فرصة كبيرة للتواصل مع الشركات والمصنعين الأتراك.

مبادرات مشتركة

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة المنسق لاتحادات مصدري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول عادل بيليستر إن المملكة وتركيا اتخذتا العديد من الخطوات والمبادرات لتحسين العلاقات الثنائية بينهما مما أدى إلى تحقيق العديد من التطورات الإيجابية.

 

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