الرياض يتفوق على الأهلي بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرياض، بتفوق الرياض بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري يلو.

ونجح اللاعب لويس مورالها في إحراز الهدف الأول لفريق الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لم ينجح الحارس محمد الربيعي في صدها.

تشكيل مباراة الأهلي والرياض

وقبل بداية المباراة، جاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، ريان حامد، باستوس، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، هشام فايق، ميليسي، رياض بودبوز، هيثم عسيري، مودو بارو، حسن العلي”.

أما تشكيل الرياض فجاء مكونًا من: “إيمانويل نوفو، محمد الشويرخ، خالد الشويع، عبدالإله الخيبري، فهد العبد الرزاق، أحمد كرنشي، فهد الرشيدي، لويز مورالها، دييغو ميراندا، ميودراج جيموفيتش، نيكولا ستيكوفيتش”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 من دوري يلو غدًا الاثنين بإقامة مباريات ” الجبلين ضد القادسية، الشعلة ضد نجران، العربي ضد العروبة”.

أما بعد غد الثلاثاء فسوف تقام مباريات ” العين ضد الأخدود، الساحل ضد القيصومة، الحزم ضد أحد”.