الرياض يحرم الأهلي من الانفراد بـ صدارة دوري يلو بالفوز بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرياض، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ونجح اللاعب لويس مورالها في إحراز الهدف الأول لفريق الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لم ينجح الحارس محمد الربيعي في صدها.

الرياض يتفوق بثنائية

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الرياض الهدف الثاني عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة الـ52 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الراقي.

وأصبح رصيد الرياض بعد الفوز 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة في المركز الأول ويفصله عن الوصيف نادي الحزم نقطتين فقط.

تشكيل الأهلي

وقبل بداية المباراة، جاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، ريان حامد، باستوس، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، هشام فايق، ميليسي، رياض بودبوز، هيثم عسيري، مودو بارو، حسن العلي”.

أما تشكيل الرياض فجاء مكونًا من: “إيمانويل نوفو، محمد الشويرخ، خالد الشويع، عبدالإله الخيبري، فهد العبدالرزاق، أحمد كرنشي، فهد الرشيدي، لويز مورالها، دييغو ميراندا، ميودراج جيموفيتش، نيكولا ستيكوفيتش”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 من دوري يلو غدًا الاثنين بإقامة مباريات “الجبلين ضد القادسية، الشعلة ضد نجران، العربي ضد العروبة”.

أما بعد غد الثلاثاء فسوف تقام مباريات “العين ضد الأخدود، الساحل ضد القيصومة، الحزم ضد أحد”.