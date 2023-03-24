الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر

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أعلن نادي الرياض، قبل قليل، عن تقديمه تذاكر مجانية لجماهير الأخضر، من أجل حضور مواجهة اليوم ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم.
وذكر حساب النادي على “تويتر”: “دعمًا لمبادرة وزير الرياضة بتخصيص دخل المباراة الودية لمنتخبنا لصالح أسرتي اللاعبين سالم مروان ويوسف السالم رحمهما الله.. الرياض يقدم 1000 تذكرة مجانية لمباراة الأخضر أمام فنزويلا الليلة”.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الفنزويلي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.
وكان نجوم الأخضر قد حفزوا الجماهير وطالبوهم عبر حساباتهم على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بحضور مباراتي فنزويلا وبوليفيا من المدرجات، للمشاركة في مبادرة وزير الرياضة.
كما أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي عن تكفل اللاعبين بشراء 10 آلاف تذكرة لمباراة اليوم أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم؛ وتوزيعها للجماهير.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الأخضر مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، محمد كنو، هارون كمارا، سالم الدوسري وصالح الشهري.