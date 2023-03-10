الريال يضغط على كيليان مبابي لحسم الصفقة

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، محاولاتها لضم مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محاولات سابقة لضم كيليان مبابي

وسبق أن حاول الريال ضم كيليان مبابي من موناكو عام 2017، إلا أنه انضم إلى باريس سان جيرمان، وكان قريبًا للغاية من الانتقال إلى المرينغي في صيف عام 2022، قبل أن يجدد تعاقده في مايو الماضي حتى عام 2024.

ريال مدريد يضغط على مبابي

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة: “ريال مدريد ما زال يستهدف ضم كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، لكنهم يحتاجون لتشكيل ضغط شديد على سان جيرمان، لإقناعه بالبيع”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “مبابي لا يريد تفعيل بند في عقده ينص على تمديده لسنة أخرى، ما يعني أنه سيكون حرًا في مغادرة النادي نهاية الموسم المقبل”.

وتابعت: “قد يؤدي هذا إلى أن يكون باريس سان جيرمان على استعداد لبيعه هذا الصيف حتى لا يخسره مقابل لا شيء، لكن على كيليان مبابي أن يخفض توقعاته و”يفعل الكثير” للنادي للانتقال إلى العاصمة الإسبانية”.

هالاند البديل

وأردفت: “إذا لم يفعل ذلك، فسيوجه نادي ريال مدري اهتمامه إلى إيرليند هالاند، مع استعداد النادي لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع مانشستر سيتي، والبالغ قيمته 177 مليون جنيه إسترليني صيف 2024”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد يريد التعاقد مع نجم عالمي، يمكنه خلافة كريم بنزيما، الذي عانى من الإصابات هذا الموسم”.