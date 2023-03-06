الزائر الأبيض يزين شمال العلا

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شهد تقاطع البريكة شمال منطقة العلا، اليوم الاثنين، تساقط كميات كبيرة من الثلوج، والتي غطت أرضيتها بشكل لافت.
ووثق مقطع فيديو، الزائر الأبيض والبردية التي غطت تقاطع البريكة حيث شكلت لوحة طبيعية جميلة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) ومنطقه حائل.