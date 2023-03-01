الزامل: لا توجد علاقة بين الإصابة بالتوحد وتطعيمات الحصبة

نفى أستاذ طب الأطفال واستشاري الأمراض المعدية بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور فهد الزامل، وجود علاقة بين اضطراب طيف التوحد وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدراسات العالمية التي أكدت سلامة التطعيمات، وعدم وجود علاقة بين التطعيم والإصابة بالتوحد.

جاء ذلك خلال الملتقى الثقافي التوعوي الذي نظمته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالشراكة مع الجمعية السعودية للأمراض المعدية لدى الأطفال بعنوان: “التطعيم بين الواقع والمفاهيم الخاطئة”.

تشكيك المواطنين

وكشف الزامل أن هناك منظمات أو كيانات مدعومة من مسؤولين كبار في العالم هدفها بث الإشاعات التي تشكك المواطنين في العالم من جدوى اللقاحات وتأثيراتها الضارة، مبينًا أن هذا اللوبي قد يكون من أطراف تعمل لصالح شركات منافسة تعمل في نفس التخصص.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بتطعيم البنات من عمر 9-13 سنة بفيروس سرطان عنق الرحم، وكذلك اهتمام كبار السن بالتطعيم ضد الفيروس المسبب للحزام الناري.

الخلو من شلل الأطفال

ولفت إلى أن الأمراض الاعتيادية التي يتعرض لها الأطفال مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الكبد الوبائي (ب)، والحمى الشوكية، وفيروس إسهال الأطفال، والحصبة والحصبة الألمانية، جميعهم تحت السيطرة، منوهًا بأن الهدف الرئيسي الذي تسعى له المملكة الإعلان الرسمي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض شلل الأطفال، وكانت المملكة أعلنت من قبل خالية من هذا المرض، وكل فترة تحدث عمليات تفتيش، ثم الإعلان بخلوة الدولة من الأمراض.