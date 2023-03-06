الزامل للصناعة توقع عقداً مع ميرسك بـ 718 مليون ريال

وقعت شركة الزامل للإنشاءات الحديدية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الزامل للاستثمار الصناعي “الزامل للصناعة” عقدا مع شركة ميرسك العربية للخدمات اللوجستية، وذلك لإنشاء مستودعات ومجمع ساحة تخزين متعددة الأغراض في ميناء جدة الإسلامي بقيمة 718,750,000 مليون ريال.

نطاق العمل

ويتضمن نطاق العمل تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنشاء المستودعات والمكاتب ومناطق التحميل، بما في ذلك الأعمال الإنشائية والمدنية والأعمال الحديدية والتشطيب والأعمال الكهربائية والميكانيكية، ويشمل ذلك توريد منتجات الشركة من وحدات وأجهزة التكييف والمباني والهياكل الحديدية والألواح المعزولة والعوازل من الصوف الصخري والألياف الزجاجية. ويراعي المشروع متطلبات الاستدامة، ويطبق معايير كود البناء الأخضر بالمستوى الذهبي، إضافة إلى تركيب ألواح شمسية لتوليد ما يقارب 15 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

القوائم المالية

سيبدأ ظهور الأثر المالي من توقيع هذا العقد على القوائم المالية للشركة اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2023.

ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي في القوائم المالية الموحدة للشركة عند الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع.