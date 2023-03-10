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أشار إلى تساوي طول الليل مع النهار بعد أسبوع

الزعاق: اشبعوا نوم وخذوا حقكم من باقي الإجازة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ صباحاً
الزعاق: اشبعوا نوم وخذوا حقكم من باقي الإجازة
المواطن - فريق التحرير

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قال باحث الطقس والفلك د. خالد الزعاق: اشبعوا نوم وخذوا حقكم من باقي الإجازة، مشيرًا إلى أنه بعد يومين تبدأ الدراسة، وبعد أسبوع يتساوى طول الليل مع النهار، وبعد أسبوعين يبدأ شهر رمضان.

وأضاف الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن سلوكياتنا الحياتية والنفسية ترتبط بالمناخ، فنحن لا نأكل ولا نشرب ولا نلبس إلا على مجرياته.

وتابع: فالصيف له مأكله ومشربه وملبسه، وكذلك الشتاء، ولا نقيم منازلنا سواء كان ثابتًا أو متحركًا إلا على جهات الشمس.

واستطرد: في الشتاء يرحل البادية إلى الصحراء، والحارة في منازلهم، وفي الصيف يرحل البادية من مساكنهم إلى حياتهم ومزارعهم، ويوجد فيها الآبار التي يتحلق فيها البادية وهي موسم تبادل المنفعة والتعارف فيما بينهم.

وأردف: ومع دخول موسم الربيع الفعلي في شهر مارس، ينتشر الربيع ويتمايز نبته وهو مرحلة اقتران خامس والذي يقال فيه اقتران خامس ربيع دامس، لهذا تثمن المواشي، وسمي بالعقرب الثالثة، والأخيرة بعقرب الدسم نتيجة لهذا، والعامة يسمونه موسم صياح النبات وهو الموسم الذي تبكي وتصيح فيه الطيور.

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