الزعاق: خروج الحشرات والزواحف والهوام السامة هذه الأيام

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كشف الدكتور خالد الزعاق، الباحث في الطقس والفلك، أن المملكة تشهد هذه الأيام موسم الربيع حيث ينتشر بها جميع أنواعه، وتخرج الحشرات والزواحف والهوام السامة- العقارب والثعابين- من مخابئها.
ما العلاقة بين خروج الحشرات والزواحف والربيع؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/ToKm2UGyUk
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 14, 2023
ولفت الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، إلى أن النهار يؤثر الأيام الحالية بشمسه ويؤثر الليل ببرده ويؤثر المناخ بتقلباته الجوية؛ ولذلك تنتشر الأمراض الموسمية.
وتابع: أن البرد يبدأ مع موسم الصفري أول شهر أكتوبر وشدته في موسم الأزيرق أول شهر يناير ونهايته مع نهاية برد العجوز آخر شهر مارس، متابعا: إننا نعيش الآن في موسم بياع الخبل عباته، وهو البرد الذي يصيب الإنسان على حين غفلة من أمره.