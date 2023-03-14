الزعاق: خروج الحشرات والزواحف والهوام السامة هذه الأيام

كشف الدكتور خالد الزعاق، الباحث في الطقس والفلك، أن المملكة تشهد هذه الأيام موسم الربيع حيث ينتشر بها جميع أنواعه، وتخرج الحشرات والزواحف والهوام السامة- العقارب والثعابين- من مخابئها.

الأمراض الموسمية

ولفت الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، إلى أن النهار يؤثر الأيام الحالية بشمسه ويؤثر الليل ببرده ويؤثر المناخ بتقلباته الجوية؛ ولذلك تنتشر الأمراض الموسمية.

وتابع: أن البرد يبدأ مع موسم الصفري أول شهر أكتوبر وشدته في موسم الأزيرق أول شهر يناير ونهايته مع نهاية برد العجوز آخر شهر مارس، متابعا: إننا نعيش الآن في موسم بياع الخبل عباته، وهو البرد الذي يصيب الإنسان على حين غفلة من أمره.