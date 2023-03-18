الزكاة والضريبة تحدد مدة الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يجب الاحتفاظ بالمستندات والفواتير لمدة 6 سنوات وذلك لأغراض التدقيق والمراجعة.
وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك في تغريدة عبر تويتر أنه يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).