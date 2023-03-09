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عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية أبرز المخالفات

الزكاة والضريبة تنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال فبراير

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
الزكاة والضريبة تنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال فبراير
المواطن - واس

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نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر فبراير الماضي وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية.

أبرز المخالفات

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات: عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، ومخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.

وأفادت الهيئة أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

الإبلاغ عن المنشآت

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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