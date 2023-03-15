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تشمل الأفلام القصيرة والفنون التشكيلية والعزف والغناء

الزهراني: مسابقة المهارات الثقافية تشحذ شغف المبدعين

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الزهراني: مسابقة المهارات الثقافية تشحذ شغف المبدعين
المواطن - فريق التحرير

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ثمن الفنان عبد الله الزهراني إطلاق وزارتي الثقافة والتعليم “مسابقة المهارات الثقافية”.

وقال: “يتمتع الجيل الجديد بمواهب متعددة؛ إلا أنهم يفتقدون للموجه الصحيح لتنميتها وتطويرها بطريقة تجعلها ذات قيمة أكبر من كونها مجرد تعبئة للمحتوى الرقمي”.

وتابع: “تخصيص برامج وخطط استراتيجية يشرف عليها مختصون من وزارتي الثقافة والتعليم؛ من شأنه خلق فرص حقيقية أمام النشء ليجربوا بأنفسهم المجالات الفنية، ويستفيدوا من توجيهات المدربين ذوي الخبرة؛ليتم تأسيسهم على أرضية صلبة تضمن استمراريتهم، وتختصر عليهم مشواراً طويلاً من التجارب”.

شغف وإبداع

وأضاف: “يساهم التعاون بين الوزارتين في خلق جيل يتمتع بالشغف والإبداع؛ ساعياً للبحث عن أبرز المحطات التي توفر التدريبات اللازمة للتطوير، كما يشجع على التنافس وسط بيئة صحية مليئة بروح الأخوة والمحبة والتعاون”.

مسابقة المهارات الثقافية

يذكر أن وزارة الثقافة والتعليم أطلقتا مؤخراً “مسابقة المهارات الثقافية” الأولى من نوعها في المملكة، والتي تشمل مسارات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية، ومنها: الأفلام القصيرة في قطاع الأفلام، والخط العربي والفنون التشكيلية في قطاع الفنون البصرية، إلى جانب العزف والغناء في القطاع الموسيقي، والتمثيل الأدائي في المسرح، وكذلك القصص القصيرة وقصص المانجا في قطاع الأدب، وأخيراً فنون الأداء الشعبي في قطاع التراث.

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