الزواج من غير سعودية بدون تصريح مخالف شرعًا عدد العمالة المنزلية يؤثر على استحقاق المعاش احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل ليفربول يُحقق نتيجة تاريخية ويُسقط مانشستر يونايتد بسباعية طيارون يرفضون قيادة طائرة نتنياهو لإيطاليا لأول مرة أسعار الحديد اليوم في الرياض عدم الاستعداد المالي من أسباب الاكتئاب بين الزوجين تحت رعاية الملك سلمان.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي الأربعاء المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا مصر تنجح في تعويم السفينة العالقة بقناة السويس
أكد أستاذ القانون د. يوسف الغامدي، أن الزواج من غير سعودية بدون تصريح يعتبر مُخالفًا شرعًا.
أستاذ القانون د.يوسف الغامدي: الزواج من غير سعودية بدون تصريح "مُخالف شرعاً"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aUbkz8aRaR
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 5, 2023
وأضاف الغامدي، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن هناك شرطًا أساسيًّا لقبول الزواج من غير السعودية هو وجود تصريح وإذن نظامي صحيح.
وأشار الغامدي إلى أن التصريح القانوني المنظم يترتب عليه الآثار القانونية التي تدفع المفاسد، وتجلب المصالح.
ولفت أستاذ القانون إلى أن عدم وجود ذلك التصريح يعتبر مخالفًا للشريعة، ومن يخالف وجوده عليه إثم.