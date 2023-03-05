الزواج من غير سعودية بدون تصريح مخالف شرعًا

أكد أستاذ القانون د. يوسف الغامدي، أن الزواج من غير سعودية بدون تصريح يعتبر مُخالفًا شرعًا.

وأضاف الغامدي، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن هناك شرطًا أساسيًّا لقبول الزواج من غير السعودية هو وجود تصريح وإذن نظامي صحيح.

التصريح القانوني

وأشار الغامدي إلى أن التصريح القانوني المنظم يترتب عليه الآثار القانونية التي تدفع المفاسد، وتجلب المصالح.

ولفت أستاذ القانون إلى أن عدم وجود ذلك التصريح يعتبر مخالفًا للشريعة، ومن يخالف وجوده عليه إثم.