الساعد: طهران نضجت تمامًا وعادت إلى العقل والسلام

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قال الكاتب الصحفي محمد الساعد، إن قرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، هو قرار سعودي بحت وليس قرار القوى الدولية.
الكاتب الصحفي محمد الساعد: عودة العلاقات مع #إيران قرار سعودي بحت.. وابتعاد #طهران عن التدخل في شؤون الدول تعقل#العربية pic.twitter.com/Ss9czy9iQd
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 10, 2023
وأضاف خلال مداخلة مع “قناة السعودية”، أن مفاوضات عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، بدأت منذ عامين، والتدخل الصيني في المرحلة الأخيرة كان مؤثرًا وإيجابيًا.
وتابع محمد الساعد، أن المنطقة مرت بمرحلة مفصلية لاسيما مع الحرب الروسية الأوكرانية، فأصبح هناك براجماتية سياسية ساهمت في نضج طهران وعودتها إلى العقل والسلام، والابتعاد عن الأفكار الثورية والتدخل في شؤون الآخرين.
وواصل الساعد أنه سيكون هناك مستقبل جيد للعلاقات بين البلدين مليئة بالسلام والود بعيدًا عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدًا أن المملكة لا تتدخل في شؤون الآخرين، سواء الشؤون الأمنية أو غيرها.