السجل العقاري يهدف لتوفير البيانات وزيادة الموثوقية

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن السجل العقاري هو نظام يهدف إلى إصدار رقم موحد للعقار لتوفير البيانات وزيادة الموثوقية.

فيديو | المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: "السجل العقاري" نظام يهدف إلى إصدار رقم موحد للعقار لتوفير البيانات وزيادة الموثوقية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/qKT8MtUw68 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 21, 2023

رقم العقار

وأوضح المفرج في مداخلة لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، أن السجل العقاري يصدر رقمًا للعقار أشبه برقم الهوية، بحيث يصبح لكل عقار بالمملكة رقم يعتمد على الوحدة العقارية كأساس للتسجيل.

زيادة الموثوقية

وأضاف المفرج أن السجل العقاري يضم كل البيانات الخاصة بمحل الملكية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الموثوقية في العقار ورفع الجودة وتوفير البيانات، مما يسهم في وجود سوق عقاري منظم وجاذب للاستثمار بالمملكة، حيث سيصبح لكل عقار سجل من خلال المسح الجيومكاني والمعانية بالواقع وتطابق العقار مع بيانات الأمانات والبلديات، والتي ستسهل العديد الخدمات بسبب توفر كافة البيانات.

عمليات التسجيل العقاري

كانت الهيئة العامة للعقار حددت الأول من شهر شوال 1444هـ الموافق لشهر مايو 2023م موعداً لانطلاق عمليات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) وفق آليته المُحدثَّة، وذلك حسب الخطة التشغيلية ومعايير الجاهزية في مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام.

ومن المقرر الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.