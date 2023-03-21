Icon

موعد مباراة الأرجنتين وبنما الودية Icon ربط تليفزيوني في المحكمة العليا مع 10 مراصد لتحري هلال رمضان Icon أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها Icon أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي Icon لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام Icon لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم Icon مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الرقم الموحد للعقار يسهل الوصول للخدمات

السجل العقاري يهدف لتوفير البيانات وزيادة الموثوقية

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
السجل العقاري يهدف لتوفير البيانات وزيادة الموثوقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن السجل العقاري هو نظام يهدف إلى إصدار رقم موحد للعقار لتوفير البيانات وزيادة الموثوقية.

رقم العقار

وأوضح المفرج في مداخلة لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، أن السجل العقاري يصدر رقمًا للعقار أشبه برقم الهوية، بحيث يصبح لكل عقار بالمملكة رقم يعتمد على الوحدة العقارية كأساس للتسجيل.

زيادة الموثوقية

وأضاف المفرج أن السجل العقاري يضم كل البيانات الخاصة بمحل الملكية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الموثوقية في العقار ورفع الجودة وتوفير البيانات، مما يسهم في وجود سوق عقاري منظم وجاذب للاستثمار بالمملكة، حيث سيصبح لكل عقار سجل من خلال المسح الجيومكاني والمعانية بالواقع وتطابق العقار مع بيانات الأمانات والبلديات، والتي ستسهل العديد الخدمات بسبب توفر كافة البيانات.

عمليات التسجيل العقاري

كانت الهيئة العامة للعقار حددت الأول من شهر شوال 1444هـ الموافق لشهر مايو 2023م موعداً لانطلاق عمليات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) وفق آليته المُحدثَّة، وذلك حسب الخطة التشغيلية ومعايير الجاهزية في مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام.

ومن المقرر الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو
الرياضة

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا مع بداية رمضان
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا...

السعودية اليوم
إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين
العالم

إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة...

العالم
عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان بجورجيا
العالم

عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان...

العالم
فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب 17 عامًا
العالم

فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب...

العالم
الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية
السعودية اليوم

الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين...

السعودية اليوم
محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق العلا
الرياضة

محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق...

الرياضة
تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري...

الرياضة