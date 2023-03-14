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بدأت القضية صيف 2015 وأثارت جدلًا إعلاميًا واسعًا

السجن عام وغرامة 10 آلاف يورو لصحفيين ابتزا ملك المغرب

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
السجن عام وغرامة 10 آلاف يورو لصحفيين ابتزا ملك المغرب
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت محكمة باريس، حكمًا بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف يورو، على الصحفيين الفرنسيين كاثرين غراسيي، وإريك لوران، بتهمة ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس.

بداية القضية

وبدأت هذه القضية، صيف 2015، وأثارت حينها جدلًا إعلاميًا واسعًا، وذلك بعد أن اتصل الصحفي الفرنسي إريك لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 3 ملايين يورو.

وتم توقيف لوران في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

بتهمة ابتزاز الملك

وكان محامي الملك محمد السادس إيريك ديبون موريتي، وهو وزير العدل الفرنسي حاليًا، أكد أنه ينبغي محاكمة الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذين تم توقيفهما وقتها بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، على أفعالهما بالغة الخطورة التي يمكن أن تكون لها تداعيات جيوسياسية كبيرة.

وفي سنة 2017، قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي، في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.

وواجه المتهمان عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

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