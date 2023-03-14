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استهدفت متجر مجوهرات ببرمنغهام

السجن عشرات السنين لمدانين نفذوا سرقة في 70 ثانية ببريطانيا

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
السجن عشرات السنين لمدانين نفذوا سرقة في 70 ثانية ببريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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أدانت محكمة بريطانية، 5 لصوص بالسجن لمدة تزيد على 70 عامًا، في جريمة سرقة وقعت في وضح النهار في أحد الشوارع وأمام المارة الذين وثقوا الجريمة، ببريطانيا.

تفاصيل الجريمة

وارتكب المدانون الخمسة، جريمة سرقة استهدفت متجر مجوهرات في مدينة برمنغهام، وسط بريطانيا، في مطلع مارس من العام الماضي، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لوسائل إعلام، لم تستغرق العملية سوى 70 ثانية انتهت بسرقة مجوهرات قُدر حجمها بـ5 كيلوجرامات من الذهب، واختار اللصوص منتصف النهار تمامًا لتنفيذ السرقة، إذ تمت عند الساعة 12:22 ظهرًا.

وحطمت سيارة دفع رباعي من طراز “بيك آب” واجهة متجر المجوهرات حتى ظن البعض أن الأمر مجرد حادث عرضي، وفقًا لفيديو صوّره أحد المارة حينها.

اقتحام المتجر

وسرعان ما اقتحم اللصوص المتجر وسرقوا المجوهرات قبل أن يلوذوا بالفرار، وتولى أحد هؤلاء ترهيب المارة بقصد إبعادهم.

وحتى لا يهب أحد لنجدة المتجر أو إعاقته أغلق اللصوص الطرق المؤدية إليه بسيارتين وضعتا بطريقة عرضية.

ووجدت المحكمة في برمنغهام اللصوص مذنبين فيما نسب إليهم من تهم التآمر للسرقة وحيازة أسلحة هجومية، بعد محاكمة استمرت 4 أسابيع. وبموجب الحكم سيقضي المدانون 72 عامًا في السجن.

واختتم القاضي روديريك هينديرسون في جلسة النطق بالحكم، أن جريمة السرقة كانت محكمة التخطيط والتنفيذ.

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