الغذاء والدواء: 6 إرشادات لشراء واستخدام سماعات الأذن توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة الطفل السوري ربيع يحقق حلمه ويلتقي بـ كريستيانو رونالدو السجن مدى الحياة لمحامٍ شهير بأمريكا قتل زوجته وابنه فوز تاريخي سعودي في رالى أبو ظبي الصحراوي يسطره العالمي يزيد الراجحي رابح صقر: أنا صاحب احتفال si قبل ولدنا كريستيانو رونالدو طماطم ورمان بالمخدرات ضبطتها أجهزة دقيقة ومتطورة السعودية تقيم علاقات دبلوماسية مع إمارة موناكو روبيرتو فيرمينيو يقترب من مغادرة ليفربول أمريكا ترفض تجارب إيلون ماسك لزرع رقائق بأدمغة البشر
حكمت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على المحامي الشهير أليكس موردو بعد إدانته بقتل زوجته وابنه، اليوم الجمعة.
ووجه القضاء الأمريكي، منتصف العام الماضي، للمحامي الذي ينتمي لعائلة شهيرة في كارولينا الجنوبية تهمة قتل زوجته وابنه في يونيو 2021.
وعثرت السلطات على جثتي زوجة موردو ماغي وابنه بول في منزل الصيد الخاص بالعائلة بعدما تعرضا لإطلاق نار.
وحينها، ادعى موردو أنه عثر على الجثتين بعد عودته من زيارة قصيرة لأمه المريضة في تلك الليلة.
وحازت قضية موردو على تغطية واسعة في الولايات المتحدة، نظرًا لشهرة المتهم، وللأحداث التي صاحبت القضية؛ إذ أقدم المحامي على استئجار رجل ليطلق النار عليه بعد الجريمة، ليتمكن ابنه الثاني المتبقي على قيد الحياة من الاستفادة من بوليصة تأمين قيمتها 10 ملايين دولار.
ووفق تقارير إعلامية فقد نجا موردو من تلك المحاولة، واستطاعت الشرطة اعتقال رجل يدعى كورتيس سميث اتهمته بمساعدة المحامي على الانتحار والاحتيال على شركة التأمين.