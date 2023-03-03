السجن مدى الحياة لمحامٍ شهير بأمريكا قتل زوجته وابنه

حكمت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على المحامي الشهير أليكس موردو بعد إدانته بقتل زوجته وابنه، اليوم الجمعة.

تهمة قتل زوجته وابنه

ووجه القضاء الأمريكي، منتصف العام الماضي، للمحامي الذي ينتمي لعائلة شهيرة في كارولينا الجنوبية تهمة قتل زوجته وابنه في يونيو 2021.

وعثرت السلطات على جثتي زوجة موردو ماغي وابنه بول في منزل الصيد الخاص بالعائلة بعدما تعرضا لإطلاق نار.

العثور على جثتين

وحينها، ادعى موردو أنه عثر على الجثتين بعد عودته من زيارة قصيرة لأمه المريضة في تلك الليلة.

وحازت قضية موردو على تغطية واسعة في الولايات المتحدة، نظرًا لشهرة المتهم، وللأحداث التي صاحبت القضية؛ إذ أقدم المحامي على استئجار رجل ليطلق النار عليه بعد الجريمة، ليتمكن ابنه الثاني المتبقي على قيد الحياة من الاستفادة من بوليصة تأمين قيمتها 10 ملايين دولار.

انتحار واحتيال

ووفق تقارير إعلامية فقد نجا موردو من تلك المحاولة، واستطاعت الشرطة اعتقال رجل يدعى كورتيس سميث اتهمته بمساعدة المحامي على الانتحار والاحتيال على شركة التأمين.