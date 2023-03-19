السجن 7 سنوات عقوبة الاستيلاء على أموال الغير عبر الاحتيال

أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من استولى على مال الغير دون وجه حق، بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

استغلال القنوات الإلكترونية

وأوضحت النيابة العامة أنه يُحظر استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.

ولفتت إلى أنه يعاقب كل من استولي على مال الغير دون وجه حق، بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.