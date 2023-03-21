السجون تتيح الدفع الإلكتروني لخدمة فرجت عبر أبشر

أعلنت المديرية العامة للسجون عن تطوير خدمة فرجت المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وذلك من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق “أبشر” من خلال قنوات الدفع (مدى، البطاقات الائتمانية)؛ بهدف تسهيل الاستفادة من الخدمة للراغبين في سداد المديونيات عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

جاء ذلك خلال تدشين مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، لإضافة هذا التحديث للخدمة – اليوم- في المقر الرئيسي للمديرية بالرياض.

خدمة فرجت

وتتميز خدمة “فرجت” بالبحث عن الحالات المستحقة من سجناء الحقوق المالية، واستعراض تفاصيل الحالات؛ مثل مدة الحكم، والعمر، وعدد أفراد الأسرة، والمبلغ المتبقي، والتحقق من رقم الفاتورة؛ للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا آليًّا، وفق الحالات المدرجة فيها.

أبشر وإحسان

ويستطيع المتبرعون الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر وإحسان”؛ وذلك حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية، كما يجب على المتبرعين التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي أبشر وإحسان، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.