السجون تعلن نتائج القبول المبدئي برتبة وكيل رقيب للرجال

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أعلنت المديرية العامة للسجون مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي برتبة (وكيل رقيب) رجال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
– إحضار نموذج موعد المراجعة الذي يتم طباعته عبر منصة ( ابشر ـ توظيف ).
– إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة منها .
– إحضار أصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها .
– إحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها .
– إحضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس ، دبلوم ) التي تم تسجيلها عبر منصة (أبشر ـ توظيف ) مع صورة مصدقة لمطابقتها ، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها.
– إحضار نتيجة درجة اختبار القياس (القدرات العامة).
– عدد (4) صور شخصية ملونه خلفية بيضاء حديثة مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور .
– إحضار قلم أزرق جاف .
– إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة .
– الالتزام بالحضور بالزي الرياضي مع الاهتمام بالمظهر العام.
– التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والوقت والتاريخ .
– قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.