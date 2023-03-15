السجون تعلن نتائج القبول المبدئي برتبة وكيل رقيب للرجال

أعلنت المديرية العامة للسجون مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي برتبة (وكيل رقيب) رجال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

التعليمات:

– إحضار نموذج موعد المراجعة الذي يتم طباعته عبر منصة ( ابشر ـ توظيف ).

– إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة منها .

– إحضار أصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها .

– إحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها .

– إحضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس ، دبلوم ) التي تم تسجيلها عبر منصة (أبشر ـ توظيف ) مع صورة مصدقة لمطابقتها ، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها.

– إحضار نتيجة درجة اختبار القياس (القدرات العامة).

– عدد (4) صور شخصية ملونه خلفية بيضاء حديثة مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور .

– إحضار قلم أزرق جاف .

– إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة .

ملاحظة هامة :

– الالتزام بالحضور بالزي الرياضي مع الاهتمام بالمظهر العام.

– التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والوقت والتاريخ .

– قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

رابط للاستعلام:

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.