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مثمنًا موافقة الملك سلمان على تزويد الحرمين بـ 150 ألف نسخة

السديس: القيادة حريصة على تعظيم قراءة القرآن في شهر رمضان

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
السديس: القيادة حريصة على تعظيم قراءة القرآن في شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس أن عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه غير مستغربة، في اطار حرصهما على تعظيم رسالة الاسلام السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه وتكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

وأوضح الشيخ السديس أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف جاءت بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة وقراءة القرآن في شهر القرآن.

عطاء المملكة

وأردف قائلًا: “إن تزويد الحرمين بنسخ من المصحف الشريف ما هو إلا امتدادٌ لعطاء المملكة ورسالتها القائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومدٌّ لأواصر المحبة والأخوة الإسلامية والسلام للعالم أجمع، فالقرآن يجمع القلوب والأبدان على الخير والهدى”.

150 ألف نسخة

وثمن الرئيس العام صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه.

حرص القيادة

ونوه الرئيس العام بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم خدمة الإسلام والمسلمين.

وتابع الرئيس العام قائلًا: “إن ولاة الأمر- حفظهم الله- جعلوا الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما في صدر اهتماماتهم، وفي مقدمة أولوياتهم، ومن صور عنايتهم بالحرمين الشريفين ما يوفرونه من خدمات ورعاية وعناية تسهم في رقي الخدمات وأداء العبادات بكل يسر وسهولة”.

وسأل الرئيس العام المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.

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