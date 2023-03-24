السديس: سخرنا كافة الإمكانات لخدمة قاصدي المسجد الحرام

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الجمعة، على ضرورة تعزيز منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وذلك خلال لقائه فضيلة مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وفضيلة نائب مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني.
وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة سخرت كافة الإمكانيات البشرية والتقنية والفنية في سبيل نقل الخدمات نقلة نوعية في شتى المجالات بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.
وأثنى السديس على ما رآه من جهود مباركة من منسوبي وكالة شؤون المسجد الحرام في بذل قصارى جهدهم لخدمة العمار والمصلين.
وأشاد السديس بدعم القيادة الرشيدة للخدمات ومقدميها في الحرمين الشريفين لينعم مرتادوهما بالسكينة والطمأنينة في أداء مناسكهم.