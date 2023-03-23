السديس لقيادات المسجد النبوي: ضاعفوا الجهود في رمضان

اجتمع الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بعدد من القيادات بالمسجد النبوي الشريف، وهم: مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية في المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، ومساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، ومساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري.

وأكد الشيخ السديس ضرورة مضاعفة الجهود من خلال المتابعة الميدانية لتقديم أفضل الخدمات للمصلين وزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفق تطلعات القيادة الحكيمة في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.