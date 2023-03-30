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لضمان عدم التشويش على المصلين

السديس من المسجد النبوي: علموا أولادكم وأطفالكم آداب الحرمين

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
السديس من المسجد النبوي: علموا أولادكم وأطفالكم آداب الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن من آداب المسجد النبوي خفض الصوت وعدم رفعه، مطالبًا كل من يصطحب أطفالاً بتعليمهم آداب الحرمين.

عدم التشويش على المصلين

وأضاف السديس في كلمة توجيهية للزوار والمصلين بالمسجد النبوي: “ينبغي أن نعلم يقينًا أن هذا المسجد إنما أنشئ وأسس على التوحيد وعلى التقوى والرضوان، فلنحرص على الإيمان فيه واتباع هدي الرسول “.

وأضاف “ينبغي لمن يصطحبون الأطفال أن يتقوا الله عز وجل فلا يشوشوا على المصلين ويعلموا أولادهم وأطفالهم آداب الحرمين”.

جاهزية الخدمات

وكان الشيخ السديس أجرى أمس الثلاثاء، جولة ميدانية للمسجد النبوي وساحاته، وذلك للاطمئنان على سير العمل في كافة الإدارات الميدانية.

وتضمنت الجولة الميدانية الاطلاع على جاهزية الخدمات لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من توفير كافة الخدمات لهم، كما أكد على مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على تذليل كافة العقبات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن و تقديم أفضل الخدمات بجودة راقية للزوار والمصلين والإخلاص والتفاني في العمل ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل صورة.

 

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