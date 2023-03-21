السديس: مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام جاهزة لشهر رمضان

أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام، لاستقبال قرابة 2,500 معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام 1444هـ.
وبين السديس بأن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد للرجال، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة للرجال والنساء، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءًا من دخولهم وحتى خروجهم.
واختتم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدعاء الله العلي القدير أن ييسر لقاصدي الحرمين الشريفين عباداتهم وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.