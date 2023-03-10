السديس: نتائج مثمرة وعمل دؤوب بمحمية الإمام عبدالعزيز

أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود القائمين على هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وذلك خلال زيارته لروضة خريم، منوّهًا بالجهود الواضحة والنتائج المثمرة والعمل الدؤوب في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مما جعلها واحدة من المحميات العالمية التي يشار لها بالبنان؛ نتيجةً للجهود العظيمة المقدمة في المحمية والتي تسهم في الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في الحفاظ على الحياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي.

جهود توعوية

واطلّع الشيخ السديس على الجهود التوعوية ضمن حملة (هذي أرضك) التي أطلقتها هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مسلطةً الضوء على أبرز الأعمال السلبية تجاه البيئة والتي تعاني منها المتنزهات البرية بسبب ترك المخلفات بعد التنزه، مؤكدًا على أهمية الحملة في زيادة الوعي البيئي في المجتمع، وتحفيز المشاركة المجتمعية في عدم ترك المخلفات عقب الانتهاء من التنزه البري على وجه الخصوص.

الاستدامة البيئية

وأوضح السديس أن هذه المحميات تساهم في رفع مستوى الاستدامة البيئية والتي تسعى لها قيادتنا الرشيدة في جميع أعمالها البيئية ومن أهمها إنشاء هيئات لتطوير المحميات الملكية، والتي أنشئت في سبيل صون الطبيعة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتطوير مقاصد سياحية ترفع من جودة حياة من يعيش على أرض المملكة.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود رئيس مجلس إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدًا أن الأمير يبذل العديد من الجهود المباركة في تعزيز العمل المثمر في المحمية مما نقلها لمرحلة متقدمة وملحوظة.