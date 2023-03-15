السديس يتم 40 عاماً في الإمامة بالمسجد الحرام.. مقطع نادر لأول صلاة جهرية

أتم الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين يوم أمس بتاريخ ٢٢ شعبان 1444هـ، قرابة 40 عاماً في الإمامة والخطابة بالمسجد الحرام.

وتداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره الإعلامي “طارق النوفل”، لأول صلاة جهرية للشيخ السديس في الحرم المكي قبل 40 عاماً.

وعلق الإعلامي والكاتب فهيم الحامد بقوله “معالي الشيخ عبدالرحمن السديس الذي يكمل في ٢٢ شعبان 40 عاماً في إمامة وخطابة المسجد الحرام”.

40 عاماً في الإمامة بالحرم

وعلق نواف الحربي على المقطع بقوله “أفنى حياته إمامة للحرم.. الله يتقبل منه”.

وقال عبدالله بن سعد “الله يحفظ الشيخ عبدالرحمن مدرسة مستقلة أطال الله عمرة على الطاعة”.

وغرد أبو حاكم بقوله “مشاء الله تبارك الله عليه الله يمد بعمره ويتم عليه الصحة والعافية”.

وعلق خالد بن سلطان على المقطع بقوله “ما شاء الله تبارك الله الصوت ما تغير الله يطول بعمره ويحفظه ويكثر حفظة القرآن من أبناء هذا البلد ويحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن”.

وعلق آخر بقوله “نفس الصوت ونفس التلاوة منذ ذلك الزمن حتى تاريخ اليوم .. ما شاء الله تبارك الله”.

مولده ونشأته

يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس ويُعرَف بالسديس هو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف.

ولد السديس في البكيرية بمنطقة القصيم عام 1379 هـ، وهو من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، وتمكن من حفظ القرآن الكريم ولم يكن يبلغ من العمر اثني عشر عامًا.

عُرِف عبْدُ الرحمن السديس بالنبرة الخاصّة في صوته التي تخشع معها الأفئدة وتجويده الممتاز للقرآن الكريم، وقد نال السديس جائزة الشخصية الإسلامية للسنة في الدورة التاسعة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1995.

تعيينه إماماً للحرم

شغل السديس عدة مناصب أبرزها تعيينه إماماً وخطيباً بالمسجد الحرام في عام 1404 هـ وكان أصغر أئمة الحرم المكي سنًّا عند تعيينه فقد كان عمره حينئذ 22 عامًا.

وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه يوم الأحد الموافق 22/8/1404 هـ في صلاة العصر، وكانت أول خطبة له في رمضان من العام نفسه.