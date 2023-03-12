السديس يحث الناشئة: رددوا الله أكبر يا موطني عشت فخر المسلمين

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في يوم الاحتفاء بالعلم تعد ذات مضامين سامقة، قليلة المبنى، عميقة الأثر والمعنى، وتؤكد اعتزاز المملكة بهويتها الدينية والوطنية، واعتدادها بتليد أمجادها وموروثها، وافتخارها برمزية العلم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ختام جلسات الملتقى الثقافي بمناسبة ⁧يوم العلم⁩ بعنوان “راية تسمو بالتوحيد” متحدثًا عن تعظيم يوم العلم.

حق العلم

وقال الشيخ السديس متحدثًا عن تعظيم يوم العلم “ألا حفيٌّ بالاحتفاء بيومه؟! وجدير في نفوس المواطنين غرس قيمته وقيمه؟ ولا سيما الناشئة؛ ليشكروا الله على جليل هبته، وليوفوا هذا العلم حق حقه، مرددين بلسان الحال والمقال: الله أَكبر يا موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن.

وأضاف في كلمته بعنوان “نثر الدرر في ⁧يوم العلم⁩ الأغرّ” “لقد أفاض الله على بلادنا عميم الخيرات، وحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ونفع بهما البِلاد والعباد، وخلد علينا الأمن ووريف الظلال، وحقق منشود الرؤى في أخير حال، وأعقب بِالمسرَّة كل منقلب ومآل، إنَّ ربِّي سميعٌ مجيبٌ كبيرٌ متعال”.

ولفت في الاحتفالية التي نظمتها الرئاسة اليوم في مكة إلى أن “من فخيم النعم؛ الرائد في إحكام عُرَى الأخوَّة الدِّينية والإنسانية، المُتمايز بالأصالة الإِسلامية والتأريخية، المُعبر عن حضارتنا وخصوصيتنا الثقافية وهويتنا الوطنية، المُشع بمنهاج المملكة العربية السعودية، واعتزازها بالإسلام دستورًا”.