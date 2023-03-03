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خدمة المعتمرين أمانة عظيمة تستلزم بذل أقصى الجهود

السديس يطلق خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا في عامها الثامن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
السديس يطلق خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا في عامها الثامن
المواطن - فريق التحرير

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أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” في عامها الثامن، تحت شعار من (الوصول إلى الحصول)، والتي تهدف إلى تفعيل العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التي تثري الزوار والمعتمرين وتعكس جهود ولاة الأمر.

خدمة المعتمرين

وبين الشيخ السديس أن خدمة المعتمرين أمانة عظيمة تستلزم منها بذل أقصى الجهود وأعظهما، وإظهار مشاعر الحفاوة والترحيب التي جبل عليها أبناء المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن، من خلال المعاملة الحسنة والابتسامة اللطيفة والخدمة المباركة.

الارتقاء بالخدمة

وأكد السديس على أهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة، سائلًا الله- عز وجل- أن يعين الجميع، ويحفظ زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

واختتم السديس بدعاء الله- عز وجل- أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزي القائمين على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء.

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