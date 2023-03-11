السديس: يوم العلم رمز لوحدة المملكة وسيادتها

عظمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين فعالياتها للاحتفاء بيوم العلم من خلال الترتيب للعديد من النشاطات والبرامج المتعددة لإبراز مكانة راية الوحدة والتوحيد، والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة.

برنامج احتفالي

وأعدت الرئاسة العامة برنامجًا متكاملًا عبر جلسات منوعة برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والذي سيلقي كلمة ضمن فعاليات ⁧‫يوم العلم‬⁩ بعنوان “نثر الدرر في يوم العلم الأغر” ‏غدًا الأحد.

وتحمل الجلسات التي سيتم تنظيمها في رئاسة الحرمين عدة عناوين تتضمن رسالة الأمن والرخاء والنماء في العلم الوطني ورسالة السيادة العدل والقوة في العلم الوطني رسالة التاريخ والمآثر للعلم الوطني رمزية العلم ودلالاته الوطنية والتاريخية، بحضور قيادات الرئاسة.

علم التوحيد

واعتبر الشيخ السديس أن العلم السعودي هو علم التوحيد والرسالة والإسلام والسلام والحزم والعزم، وقد حظي بالاحتفاء والاهتمام، مؤكدًا أن تحديد يوم للعلم تجسيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة.

وتابع أن إقرار “يوم العلم” جاء تتويجًا لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني، باعتباره عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.

وأكد أن يوم العلم رمز لوحدة المملكة وسيادتها، منذ تأسيسها وإلى اليوم، ويمثل يوم العلم فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علمهم الوطني، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة.

وأشار إلى أنه على مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيمانًا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وأكد أهمية هذا اليوم، فهو استشعار بقوة هذه الراية وقيمتها الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام، موضحًا أن من الواجب علينا أن نحتفي بهذه المناسبة الغالية من خلال المبادرات والبرامج والفعاليات التي تبرز قيمتها ومكانتها، مشددًا على جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالات والإدارات التابعة لها الاحتفاء بيوم العلم.

أكبر علم

من جهة أخرى، توشح مبنى رئاسة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة بأكبر علم احتفاءً بيوم العلم حيث كان مقاسه ٣٢٥ مترًا.

وستحتفي جميع الوكالات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة يوم العلم من خلال إبراز مآثر هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وكان الرئيس العام قد أعلن عن تكوين لجنة لإعداد فعاليات الرئاسة بمناسبة يوم العلم، والذي يوافق يوم ١١ مارس.