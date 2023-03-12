السرطان السعودية توزع 1500 علم في طرقات الخبر

تفاعلًا مع يوم العلم السعودي وزعت جمعية السرطان السعودية أكثر من 1500 علم سعودي، مع تعريف بهوية الجمعية وخدماتها على العابرين في طرقات الخبر، كما رفعت الجمعية العلم السعودي على سارية مبنى الجمعية الجديد.

جاء ذلك تزامنًا مع يوم العلم السعودي الموافق 11 مارس من كل عام.

يوم العلم

بدوره، أكد المدير التنفيذي أ. عصام بن أحمد الجعفري أن هذا اليوم مناسبة وطنية تحتفي بها المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه الشهادتان والسيف الذي يرمز للقوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدًا على رفع راية التوحيد في هذه البلاد المباركة.

توزيع العلم السعودي

وقام فريق العمل والمتطوعين بتوزيع العلم السعودي في أهم تقاطعات مدينة الخبر إشارة مجسم (دسكفري) احتفاءً بهذا اليوم ومشاركةً للمواطنين بهذا الانتماء المجيد.

وأضاف: أن الجمعية تسعى من خلال حضورها في المناسبات الوطنية إلى المشاركة الفاعلة ونشر الوعي المجتمعي.

وبارك الجعفري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الشرقية ونائبه بهذه المناسبة مثمنًا دعمهم السخي للجمعيات الخيرية.