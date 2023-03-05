السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين

تَعرض شركة طيران أوروبية كبرى، أحدثَ تصميم جناح بمقصورة الطائرة وبمختلف درجاتها، ولأول مرة تخرج هذه الشركة من شركات الشرق الأوسط الشهيرة.

وسيكون ذلك ضمن طائرات شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، في محاولة للتنافس مع عروض الأجنحة الفاخرة في سوق رحلات المسارات طويلة المدى.

تكلفة التطوير الجديد

ويخصص هذا التطوير الجديد للرحلات الطويلة بتغيير مسارات المسافات الطويلة لشركة الطيران، مع استثمار 2.5 مليار يورو (ما يزيد على 10 مليارات ريال سعودي) في المشروع بحلول عام 2025.

وتخضع جميع المقصورات بدرجاتها الأربع للتعديل؛ أي الدرجة السياحية، والدرجة السياحية الممتازة، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة الأولى وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.

وتُعَد مقصورة الدرجة الأولى الأكثرَ إثارة، والمقاعد التي تطلق عليها شركة الطيران اسم First Class Suite Plus، يبلغ عرضها مترًا تقريبًا، ومُزَودة بنظام تدفئة خاص يتيح للضيوف التحكم في درجة الحرارة وفق تفضيلاتهم الشخصية والجناح مُزَوّد أيضًا بخزانة ملابس، وطاولة طعام رائعة، وباب منزلق خشبي لتوفير الخصوصية على متن الطائرة.

يحصل مسافرو درجة الأعمال على جناح خاص أيضًا رغم أنه يُعد أقل حميمية مقارنة مع مقصورة الدرجة الأولى، وبدل الباب الخشبي يتوفر جدار منخفض الطول في مقصورة درجة الأعمال؛ مما يعني أن أي شخص عابر بإمكانه إلقاء نظرة على المسافرين.

وتحتوي هذه الأجنحة أيضًا على خزانة ملابس وثلاجة صغيرة الحجم خاصة، ويمكن للمسافرين أيضًا ضبط درجة الحرارة الخاصة بحسب تفضيلاتهم.

وتحتوي مقاعد درجة الأعمال على مسند للكتف؛ مما يسمح بالنوم الجانبي من خلال إغراق الكتفين في عمق المقعد.

7 خيارات مختلفة

ويوجد سبعة خيارات مختلفة للجلوس، مثل سرير بطول 220 سنتيمترًا بدل مترين فقط، أو مساحة إضافية للعمل مع طاولة كبيرة وتلفاز بشاشة أكبر (27 بوصة)، أو مقعد بجوار النافذة مع درجة عالية من الخصوصية، أو مساحة رائعة في الصف الأمامي أو جناحين متصلان يمكن تحويلهما إلى سرير مزدوج في مقصورة خاصة، عن طريق إزالة الحاجز بين المقعدين.

أما المقاعد في الدرجة السياحية الممتازة، فتتمتع بتصميم صلب؛ مما يعني أنه إذا أمال الشخص الذي أمامك مقعده إلى الخلف؛ فلن يقلل ذلك من مساحة ساقيك أو يغير جهة الشاشة على المقعد؛ إذ ينزلق المقعد لأسفل داخل غلافه الخاص.

أما بالنسبة لركاب الدرجة السياحية؛ فتَعِدُ لوفتهانز بزيادة مساحة المقاعد (79 سنتيمترًا)، وتحصل المقاعد في الصفوف الأولى على مساحة أكبر قليلًا من قدمين أي 86 سنتيمترًا، ويمكنك أيضًا الدفع لحجب المقعد المجاور لك لتمديد طرق العرض.