السعودية أكبر مالكة لسندات الخزانة الأمريكية عربيًا

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، إن الدول الأجنبية تمتلك ما يقرب من 7.4 تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية حتى يناير 2023.

ومن إجمالي حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الأجنبية، سجلت اليابان والصين والمملكة المتحدة الحصص الأكبر، وشمل التقرير 4 دول عربية، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر.

ترتيب الدول العربية

وعرضت شبكة CNN الأمريكية إنفوغراف بحجم سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها هذه الدول حتى يناير 2023 فيما يلي:

المالكون من الدول العربية لسندات الخزانة الأمريكية حتى يناير 2023، السعودية بـ 111 مليار دولار، الإمارات 64.9 مليار دولار، الكويت 43.3 مليار دولار، والعراق 41.2 مليار دولار.

تريب الدول عالميًا

أكبر 10 دول مالكة لسندات الخزانة الأمريكية عالميًا حتى يناير 2023

اليابان 1104.4 مليار دولار، الصين 859.4 مليار دولار، المملكة المتحدة 668.3 مليار دولار، بلجيكا 331.1 مليار دولار، لوكسمبورغ 318.2 مليار دولار، سويسرا 290.5 مليار دولار، جزر الكايمان 285.3 مليار دولار، كندا 254.1 مليار دولار، آيرلندا 253.4 مليار دولار، تايوان 234.6 مليار دولار.