السعودية تدين وتستنكر بشدة إطلاق النار في كنيسة بهامبورغ الألمانية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانية الاتحادية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدةً على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية ألمانية الاتحادية، ضد كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقدمت المملكة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية ألمانية الاتحادية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.