السعودية تستنكر تصريحات أحد مسؤولي الاحتلال بمحو قرية حوارة الفلسطينية

الغذاء والدواء: 6 إرشادات لشراء واستخدام سماعات الأذن توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة الطفل السوري ربيع يحقق حلمه ويلتقي بـ كريستيانو رونالدو السجن مدى الحياة لمحامٍ شهير بأمريكا قتل زوجته وابنه فوز تاريخي سعودي في رالى أبو ظبي الصحراوي يسطره العالمي يزيد الراجحي رابح صقر: أنا صاحب احتفال si قبل ولدنا كريستيانو رونالدو طماطم ورمان بالمخدرات ضبطتها أجهزة دقيقة ومتطورة السعودية تقيم علاقات دبلوماسية مع إمارة موناكو روبيرتو فيرمينيو يقترب من مغادرة ليفربول أمريكا ترفض تجارب إيلون ماسك لزرع رقائق بأدمغة البشر
أعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ (محو) قرية حوارة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.