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معتمدًا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة

السعودية تسجل أعلى معدل في القطاع غير النفطي منذ 8 سنوات

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
السعودية تسجل أعلى معدل في القطاع غير النفطي منذ 8 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مسح، اليوم الأحد، ارتفاع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير الماضي معتمدًا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.

ارتفاع المؤشرات

وبحسب “العربية” قفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميًا إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.

ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في يناير مواصلًا اتجاهًا صعوديًا في الآونة الأخيرة بناء زخم الطلب القوي.

ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.

التوازن بين العرض والطلب

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنه “على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قويًا ومدفوعًا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة”.

معدل التضخم

ومع الضغوط التضخمية زادت التكاليف بالنسبة للشركات، وارتفع معدل التضخم بالمملكة إلى 3.4% في يناير بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.

وقال الغيث إن “الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح خاصة في قطاعي الخدمات والبناء” مضيفًا أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.

ويشير المسح إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة.

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