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امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين

السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي
المواطن - واس

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تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وقّع معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي.

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي معالي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو.

وتأتي هذه الوديعة؛ امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

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