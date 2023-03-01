السعودية تُعزي اليونان في ضحايا حادث تصادم القطارين

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أعربت سفارة المملكة في اليونان، اليوم الأربعاء، عن حزنها وخالص تعازيها للضحايا الذين سقطوا في حادث تصادم قطارين باليونان.
وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تود أن تعرب عن حزنها وخالص تعازيها للأسر التي فقدت أحباءها في حادث القطار المأساوي ولجميع الشعب اليوناني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية فاسيليس فارثاكوجيانيس، ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن، بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان، إلى 32 قتيلًا و85 مصابًا.
وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء، في تصريحات لهيئة الإذاعة اليونانية، إنه حتى الآن تم العثور على 32 قتيلًا، و85 مصابًا، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات المنطقة.
وكان قطار الركاب متوجهاً من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي الشمالية، فيما كان قطار البضائع متوجها من ثيسالونيكي إلى لاريسا، واصطدما بشكل مباشر، وكان الاصطدام قويا جداً، ما أدى إلى خروج العربات الأربع الأولى عن مسارها، وتم إجلاء 194 راكباً بسلام عبر الحافلات إلى ثيسالونيكي.