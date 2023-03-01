Icon

بأمر الملك سلمان .. تخصيص يوم 11 مارس ليكون يوم العلم Icon شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة Icon السعودية تُعزي اليونان في ضحايا حادث تصادم القطارين Icon شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف شاغرة Icon 20 دقيقة رياضة يومياً تقي البالغين من دخول المستشفى Icon الدمام أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى خلال 37 عامًا Icon تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية Icon تحذير روسي شديد اللهجة لكييف بشأن المواد المشعة Icon مديرية الدفاع المدني تحتفل بيومها العالمي وإنجازاتها بالمملكة في أرقام Icon اكتشاف ثغرات تجعل آجهزة آيفون عرضة للاختراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
متمنية الشفاء العاجل للمصابين

السعودية تُعزي اليونان في ضحايا حادث تصادم القطارين

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
السعودية تُعزي اليونان في ضحايا حادث تصادم القطارين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت سفارة المملكة في اليونان، اليوم الأربعاء، عن حزنها وخالص تعازيها للضحايا الذين سقطوا في حادث تصادم قطارين باليونان.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تود أن تعرب عن حزنها وخالص تعازيها للأسر التي فقدت أحباءها في حادث القطار المأساوي ولجميع الشعب اليوناني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

حادث تصادم قطارين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية فاسيليس فارثاكوجيانيس، ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن، بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان، إلى 32 قتيلًا و85 مصابًا.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء، في تصريحات لهيئة الإذاعة اليونانية، إنه حتى الآن تم العثور على 32 قتيلًا، و85 مصابًا، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات المنطقة.

وكان قطار الركاب متوجهاً من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي الشمالية، فيما كان قطار البضائع متوجها من ثيسالونيكي إلى لاريسا، واصطدما بشكل مباشر، وكان الاصطدام قويا جداً، ما أدى إلى خروج العربات الأربع الأولى عن مسارها، وتم إجلاء 194 راكباً بسلام عبر الحافلات إلى ثيسالونيكي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
أخبار أمنية

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا...

أخبار أمنية
توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار
السعودية اليوم

توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار

السعودية اليوم
موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة

الرياضة
القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص دهس أحد المارة أمام...

أخبار أمنية
وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية
السعودية اليوم

مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في...

السعودية اليوم
النفط يغلق على انخفاض طفيف
السوق

النفط يغلق على انخفاض طفيف

السوق
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية